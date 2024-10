Augusto Melo e Fabinho Soldado representam o Corinthians em reunião da Conmebol

Cada versão do manto alvinegro carrega muita história! ??

Após eliminar o Fortaleza nas quartas de final, o Corinthians irá enfrentar o Racing nas semifinais da Copa Sul-Americana. O primeiro jogo entre as equipes será no dia 24 de outubro, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A volta será na Argentina, uma semana depois, no dia 31, no mesmo horário.

Antes, o Corinthians tem duelo importante pelo Campeonato Brasileiro. O Timão enfrenta o Athletico-PR nesta quinta-feira, às 20h, na Neo Química Arena. Com 29 pontos em 29 jogos, o clube do Parque São Jorge está na zona de rebaixamento da competição, na 18ª posição.

