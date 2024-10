Athletico-PR tem desfalque de última hora para "decisão" contra o Corinthians pelo Brasileirão

? Relacionados para #SCCPxCAP

Kaique Rocha e Madson cumprem suspensão automática. Christian sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda no treino de ontem.

O confronto entre Corinthians e Athletico-PR é decisivo na luta contra o rebaixamento. Com 31 pontos, o Furacão está na 15ª colocação, enquanto o Timão somou 29, na 18ª posição, com duas rodadas a mais do que o rival.