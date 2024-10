Almada volta ao Botafogo após boa atuação em goleada da Argentina

No jogo anterior da Argentina, no empate da semana passada contra a Venezuela, Almada foi titular e permaneceu em campo por mais tempo. Ele atuou por 45 minutos, mas teve atuação discreta e acabou sacado no intervalo.

Como entra em campo apenas na sexta-feira, o Botafogo espera contar com Almada no jogo contra o Criciúma, na defesa da liderança do Brasileirão 2024. A partida será disputada no estádio do Maracanã, a partir das 20 horas.