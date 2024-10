A nove jogos do fim do Brasileirão, Palmeiras tem 25,3% de chance de conquistar o título

O Palmeiras tem pela frente mais "nove finais" até o fim do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira é atual bicampeã do torneio e tenta faturar o tricampeonato, o que seria inédito na história do clube. No momento, há 25,3% de chance do Verdão conquistar o título do torneio, de acordo com estudo da UFMG.

Atualmente, o Palmeiras é o vice-líder da competição, com 57 pontos conquistados, ficando atrás apenas do Botafogo, que é o líder, com 60. O time carioca, segundo o estudo, tem a probabilidade de 61,9% de chances de vencer o torneio. Fortaleza e Flamengo, que fecham o G4, com 55 e 51 pontos, tem chance de 10% e 2,6% de serem campeões.

Com três pontos de diferença para o líder, no momento, o Palmeiras ainda tem um confronto direto com o Botafogo, que acontece apenas pela 36ª rodada, em partida prevista para acontecer no dia 1° de dezembro, no Allianz Parque. O Verdão, tenta, então, manter-se o mais próximo possível do rival.