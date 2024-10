Vitórias de brasileiros marcam início da rodada do ATP Challenger 100 de Campinas; veja detalhes

O Brasil começou com o pé direito a terça-feira no Campeonato Internacional de Tênis de Campinas, ATP Challenger 100, que distribui uma premiação recorde de US$ 133 mil e oferece 100 pontos no ranking ao campeão.

Com bom público na Sociedade Hípica, Pedro Sakamoto, que entrou de alternate (entrou na vaga de jogadores que não apareceram), surpreendeu ao eliminar o cabeça de chave seis, o argentino Federico Agustin Gomez, vencendo com tranquilidade por 6/3 e 6/2.

"Comecei com dificuldade, mas ele não aproveitou as chances que teve. Fui me encontrando melhor na quadra, comecei a devolver o saque dele e, com o passar do jogo, fiquei mais solto, enquanto ele caiu bastante. Estou feliz com a vitória", comentou Sakamoto.