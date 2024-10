Vice-presidente de futebol, Marcos Braz fala sobre saída do Flamengo: "Ciclo completo"

Marcos Braz marcou presença no evento de lançamento da candidatura de Rodrigo Dunshee para presidência do Flamengo, no Jockey Club do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira. Vice-presidente de futebol do clube, o dirigente confirmou que vai deixar o cargo no final do ano e afirmou que os números o absolvem das críticas.

"Estou completando um ciclo de seis anos. Em 2019 eu falei que sairia junto com o Rodolfo Landim, quando ele saísse da presidência. Por enquanto foram três Brasileiros, duas Libertadores, uma Recopa, duas Supercopas e, nesse ciclo, quatro Estaduais. Enfim, acho que tirando as covardias que foram feitas nesse processo eleitoral, os números me absolvem, eles estão do meu lado. Ainda estamos disputando o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Eu não vou ficar no futebol do Flamengo a partir do ano que vem. É questão de ciclo completo", disse Marcos Braz.