Tricampeão paralímpico, Petrúcio Ferreira busca medalha nos 400m em Los Angeles

O atleta ainda contou que seu chapéu de vagueiro nordestino virou uma marca por onde passa.

"É muito legal isso. Gosto de divulgar nossas tradições nordestinas e o chapéu de vagueiro é tradicional no Nordeste. Tenho orgulho de ser paraibano do interior e divulgar para o mundo um pouco da nossa cultura", disse o paraibano de São José do Brejo do Cruz.

Petrúcio finalizou comentando a importância de continuar treinando em João Pessoa, na Paraíba, sendo medalhista paralimpico, despertando interesse de jovens como ele.