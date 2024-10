Sergio Ramos vira opção para reforçar o Boca Juniors

Sergio Ramos segue com o futuro indefinido e pode se aventurar no futebol sul-americano ainda em 2024. No entanto, não seria no futebol brasileiro, como chegou a ser especulado. Segundo o diário Sport, o veterano zagueiro é analisado como reforço para o Boca Juniors, da Argentina.

Um detalhe facilitaria negociação. Fernando Gago acabou de assumir a função de treinador do Boca Juniors e foi companheiro de Sergio Ramos no Real Madrid.