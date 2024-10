Seleção Brasileira tem retrospecto expressivo em Brasília; confira os números

Ao todo, o Brasil marcou 49 gols e sofreu oito tentos. A última vez em que a Seleção jogou em Brasília com o apoio da torcida foi em 6 de junho de 2019: vitória por 2 a 0, contra o Catar. Richarlison e Gabriel Jesus balançaram as redes no amistoso de preparação para a Copa América daquele ano.

O Brasil chegou a jogar novamente em Brasília em 13 de junho de 2021. Porém, na ocasião, o jogo não teve a presença do público por conta das restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa América, a Seleção Brasileira venceu a Venezuela por 3 a 0, com gols de Marquinhos, Neymar e Gabigol.

Primeiro jogo em Brasília

A primeira partida da Seleção Brasileira em Brasília ocorreu há cerca de 50 anos, no dia 21 de abril de 1974. Sob o comando de Zagallo, o time venceu o Haiti por 4 a 0 no Estádio Hélio Prates da Silveira, atualmente chamado de Mané Garrincha. Os gols da vitória foram marcados por Paulo César Lima, Rivellino, Edu e Marinho Chagas.

Maiores vitórias

Os principais triunfos da Seleção Brasileira em Brasília foram em 2005 e 2013. Em 4 de setembro de 2005, com Parreira no comando, o Brasil goleou o Chile por 5 a 0 nas Eliminatórias, com gols de Juan, Robinho e três de Adriano.