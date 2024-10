Santos se apoia em bons números de Carille contra a Chapecoense para se manter na liderança da Série B

Ao longo de sua carreira como treinador, Carille enfrentou a Chapecoense em oito oportunidades, de 2017 a 2024, no comando de duas equipes diferentes: Corinthians e Santos. Neste recorte, o comandante teve seis vitórias, um empate e uma única derrota, somando um aproveitamento de 79,15%.

A grande maioria dos encontros do técnico com a Chape foram enquanto ele ainda estava no comando do Corinthians. Na Série A do Brasileirão de 2017, foram dois jogos, com um empate em 1 a 1, e uma vitória do time do treinador, por 1 a 0.

Na sequência, Carille e Chapecoense voltaram a ficar frente a frente em quatro oportunidades no ano de 2019. Duas delas foram na Copa do Brasil. Foi no jogo de ida das quartas de final que veio a primeira derrota de Carille para a equipe catarinense: 1 a 0 em Chapecó. No entanto, no duelo de volta, o treinador conseguiu levar o Corinthians a reverter o placar e se classificar, vencendo por 2 a 0.

A partir daí, o treinador acumulou apenas vitórias contra a Chapecoense - já são cinco consecutivas. Em 2019, foram três seguidas (a da Copa do Brasil e duas pelo Brasileirão), enquanto duas foram pelo Santos: uma em 2021 e a mais recente delas em 2024.

A primeira vitória de Carille comandando o Santos diante da Chape foi em 2021, pela 33ª rodada da Série A. Na ocasião, o Peixe bateu o adversário por 2 a 0, em casa, com gols de Marinho (de pênalti) e Marcos Guilherme. Do 11 inicial que entrou em campo naquele jogo, apenas João Paulo segue no clube.

Já o triunfo mais recente de Carille sobre a Chapecoense foi no último dia 1º de julho, também na Vila Viva Sorte, por 1 a 0. A vitória foi sofrida, com gol de Willian Bigode aos 48 minutos da etapa final.