Reta final do Brasileirão é chance para Lucas retomar protagonismo no São Paulo

Ainda assim, Lucas é o segundo jogador do São Paulo com mais participações em gols (18), atrás somente de Calleri, com 19. Nos últimos jogos, porém, o poder de decisão do camisa 7 caiu em esquecimento.

Após um longo intervalo sem jogos graças à Data FIFA, o São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, contra o Vasco da Gama, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro dos nove confrontos restantes na competição, em que o Tricolor tem como objetivo garantir uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores.

Para cumprir essa missão, o São Paulo precisará de Lucas em sua melhor versão. Passadas as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, além da derrota para o vice-lanterna Cuiabá na última rodada do Brasileiro, o Tricolor deve reagir. Lucas também.