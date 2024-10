Raphinha vê Brasil no "caminho certo" e valoriza goleada sobre o Peru: "Precisávamos disso"

Ambos os tentos de Raphinha foram marcados de através de cobranças de pênalti. O atleta, todavia, disse que outros nome poderiam ter batido a penalidade, como Rodrygo, por exemplo.

"Temos muitos batedores, não só eu. Tem o Paquetá, o Rodrygo, o próprio Neymar quando estiver. Tem muitos jogadores de qualidade. Nós treinamos no dia a dia, e o professor decide. A gente conversa dentro de campo, para ver quem está mais confiante. Mas temos muitos jogadores de qualidade na Seleção, todos podem assumir essa responsabilidade", concluiu.

Apesar do bom resultado, o time de Dorival Júnior segue na quarta posição da tabela de classificação. A equipe soma os os mesmos 16 pontos do Uruguai, terceiro colocado, mas perde no quesito saldo de gols. Os peruanos, por sua vez, permanecem na vice-lanterna, com apenas seis pontos. Veja a tabela atualizada aqui.

A Seleção Brasileira agora volta a campo na data Fifa de novembro. No dia 14, o time visita a Venezuela, em Maturín, em duelo válido pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Em seguida, enfrenta o Uruguai em Salvador, na Arena Fonte Nova, no dia 19.