Pablo Maia e Michel Araújo realizam trabalho de fisioterapia no gramado do CT do São Paulo

Na manhã desta terça-feira, Pablo Maia e Michel Araújo realizaram trabalho de fisioterapia no gramado do CT da Barra Funda, conforme informado pelo São Paulo. A dupla, então, avançou no processo de recuperação.

O volante Alisson, por sua vez, teve a evolução divulgada na última segunda-feira. O jogador iniciou os trabalhos de transição e com isso passa a fazer exercícios no gramado conduzidos pela preparação física e não mais com a fisioterapia.