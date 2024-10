Mayke se diz pronto para voltar a jogar pelo Palmeiras após lesão e celebra: "Estou à disposição"

"O mais importante é que eu voltei bem. Fiquei muito chateado de não poder estar dentro de campo, fazer o que eu mais amo, ajudar meus companheiros, mas estamos sujeitos a isso. Aconteceu e, graças a Deus, estou de volta a fazer o que eu mais amo, que é estar em campo. Faltam mais nove jogos e estou à disposição do treinador para poder ajudar meus companheiros", celebrou.

O Palmeiras enfrenta um calendário mais espaçado nesta reta final de temporada e, com a data Fifa, que termina nesta terça-feira, o clube tem aproveitado para intensificar os treinamentos. Mayke tocou nesse ponto e disse que até se preocupou se voltaria na mesma intensidade apresentada pelos companheiros de equipe.

"Quando eu estava machucado, eu vinha dar umas olhadas nos treinos e falei: 'rapaz, será que eu vou voltar com essa intensidade?'. A gente fica meio preocupado, mas, com a ajuda dos profissionais do Palmeiras, pude voltar a ter esse preparo físico. É muito importante para o jogador estar bem fisicamente. Os treinamentos estão muito fortes, cada vez mais intensos, mais disputados, então isso é muito bom para nós, para o treinador e para o clube", contou.

Com Mayke à disposição, o Palmeiras entra em campo neste domingo para enfrentar o Juventude, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20 horas (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O Verdão é o vice-líder, com 57 pontos conquistados.

"O jogo contra o Juventude vai ser um grande jogo, estamos brigando lá em cima pelo nosso último objetivo, que é ser campeão. Temos que ir lá fazer um grande jogo. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, é um time muito bem treinado, mas vamos lá para buscar os três pontos", finalizou.