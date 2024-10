Jornal inglês coloca Estêvão, do Palmeiras, entre os melhores jogadores sub-17 do futebol mundial

O atacante Estêvão se destaca desde as categorias de base do Palmeiras e atualmente é um dos protagonistas do time profissional, comandado pelo técnico Abel Ferreira. O jornal The Guardian listou os melhores 60 jogadores sub-17 do mundo e colocou a joia palmeirense na lista que conta com mais dois brasileiros.

Além de Estêvão, estão entre as melhores promessas os brasileiros Gabriel Carvalho, meia-atacante do Internacional, e Riquelme Felipe, atacante do Fluminense. Outro jogador do Tricolor carioca que aparece é o atacante Matheus Reis, nascido no México, mas com dupla nacionalidade, incluindo a brasileira.

Estêvão vem fazendo brilhar os olhos dos torcedores. Aos 17 anos, o atleta já está vendido ao Chelsea, que o comprou por 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 358 milhões na época). Contudo, ele só se junta ao elenco do time inglês depois que completar 18 anos e após a disputa do Mundial de Clubes de 2025, que acontece em junho.