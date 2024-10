Japão empata com Austrália e Coreia do Sul vence Iraque nas Eliminatórias Asiáticas

As seleções do Japão e da Coreia do Sul entraram em campo nesta terça-feira pela quarta rodada das Eliminatórias Asiáticas. Os japoneses empataram com a Austrália em 1 a 1, no Estádio Saitama. Enquanto os sul-coreanos venceram o Iraque por 3 a 2, no Yongin Mireu-Stadion.

Com os resultados, o Japão ocupa a liderança do Grupo C, com dez pontos conquistados. A Austrália aparece em segundo, com cinco. Já a Coreia do Sul está na primeira colocação da chave B, também com dez pontos. E o Iraque em segundo, com sete.

As seleções voltam a campo apenas na Data Fifa de novembro, pelas Eliminatórias Asiáticas. O Japão enfrenta a Indonésia, no dia 15 do mês, no Estádio Gelora Bung Karno. Enquanto a Coreia do Sul visita o Kuwait, no dia 14.