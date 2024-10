Internacional x Grêmio: ingressos esgotados para o clássico

No jogo de sábado, o Internacional solicita que seus torcedores cheguem com antecedência ao estádio. O jogo irá começar às 16 horas. Os portões do Beira-Rio estarão abertos a partir das 13 horas.

Há um clima de empogação entre os torcedores do Internacional para o jogo contra o Grêmio. Em grande fase sob o comando do técnico Roger Machado, o Colorado defenderá uma invencibilidade de nove jogos na temporada 2024.

Na classificação do Brasileirão, o Internacional ocupa a sexta colocação com 46 pontos, enquanto o Grêmio é o 11º colocado, com 35.