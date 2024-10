Hugo Calderano e Bruna Takahashi estão nas semifinais de duplas mistas no Pan-Americano de tênis de mesa

Sexto colocado do ranking mundial, Hugo Calderano venceu os três jogos realizados na última segunda-feira e avançou nas suas duas frentes de disputa no Campeonato Pan-Americano de tênis de mesa, em El Salvador. Está nas oitavas de final do individual, enquanto nas duplas mistas se garantiu nas semifinais, com a parceira Bruna Takahashi.

Cabeça de chave número um do torneio masculino individual, Hugo estreou já na segunda rodada com uma vitória sobre o cubano Jorge Campos (184º), por 4 sets a 0, com parciais de 12/10, 11/9, 11/3 e 11/7. Seu adversário nas oitavas será o paraguaio Marcelo Aguirre (156º), nesta terça, às 20h45 (de Brasília).

Nas duplas mistas, Hugo e Bruna foram à mesa duas vezes nesta segunda-feira. Primeiro, derrotaram os mexicanos Rogelio Castro/Arantxa Cossio por 3 sets a 1 (10/12, 11/7, 12/10, 11/4). Depois, pelas quartas de final, bateram Oscar Birriel/Brianna Burgos, de Porto Rico, por 3 a 0 (12/10, 11/6 e 11/5).