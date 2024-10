Giovane vê concorrência aumentar após chegada de reforços e perde espaço no Corinthians

Giovane, porém, foi escanteado no último mês. Ele viu a concorrência aumentar, principalmente com as chegadas de Talles Magno e, claro, do astro holandês Memphis Depay.

Do fim de agosto para cá, o atacante realizou apenas uma partida pelo clube. Entrou em campo no segundo tempo da vitória sobre o Juventude, por 3 a 1, pela Copa do Brasil. Ao todo, atuou por 26 minutos.

Ele até foi relacionado para os últimos compromissos da equipe no Brasileirão, mas não saiu do banco de reservas. O garoto de 20 anos, frequentemente convocado à Seleção Brasileira sub-20, agora, busca retomar seu espaço no clube, que trava árdua briga contra o rebaixamento.

O Corinthians volta aos gramados nesta quinta-feira, quando recebe o Athletico-PR, na Neo Química Arena. O duelo, válido pela 30ª rodada da Série A, está agendado para as 20h (de Brasília).

O Corinthians precisa urgentemente de uma vitória para escapar da zona de rebaixamento. No momento, o time está na 18ª posição da tabela, com 29 pontos, e pode deixar o Z4 em caso de vitória sobre o Furacão.