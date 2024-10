Fortaleza x Atlético-MG: veja onde assistir e as prováveis escalações do duelo pelo Campeonato Brasileiro

Vindo de uma derrota de 3 a 1 para o Grêmio no Rio Grande do Sul, o Fortaleza estacionou nos 55 pontos. Mas quer ganhar para encostar no líder Botafogo, que soma cinco pontos a mais. O Galo ganhou do Grêmio por 2 a 1, em casa, e agora deseja embalar. O time mineiro soma 40 pontos e mira a zona de classificação para a Libertadores.