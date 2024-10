Ex-auxiliar do Corinthians, Luciano Dias é anunciado como novo técnico do sub-20 do Cruzeiro

O time sub-20 do Cruzeiro está de comandante novo. Na tarde desta terça-feira, a Raposa informou que Luciano Dias, ex-auxiliar técnico do Corinthians em 2023, será o novo treinador da categoria de base do clube. Ele vem para substituir Fernando Oliveira.

"Luciano Dias é o novo treinador da equipe Sub-20 do Cruzeiro. Aos 54 anos, ele chega com uma trajetória sólida no futebol e a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho de preparação na Toca da Raposa 1, com foco não apenas no desenvolvimento técnico e tático dos jovens atletas, mas também na formação de cidadãos. Seja muito bem-vindo!", escreveu a equipe nas redes sociais.

Com 54 anos de idade, Luciano Dias possui passagens pelo futebol profissional: já foi treinador do Cuiabá, em 2014, e ajudou o time a conquistar o Campeonato Mato-Grossense daquele ano. Seu último clube foi o União Rondonópolis-MT, que foi vice-campeão do Estadual, mas não passou da primeira fase da Série D.