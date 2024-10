Espanha atropela Sérvia e se garante nas quartas da Liga das Nações

Nesta terça-feira, pela fase de grupos da Liga das Nações, a Espanha garantiu sua classificação às quartas de final. No Estadio Nuevo Arcangel, em Córdoba, a seleção espanhola venceu a Sérvia por 3 a 0 pela quarta rodada, com gols de Laporte, Morata e Baena.

Agora, diante da confortável vitória em casa, a Espanha, garantida na próxima fase, chegou aos dez pontos e aumentou a vantagem na liderança do Grupo 4. A Sérvia, por sua vez, permaneceu com quatro pontos no terceiro lugar. Fecham o grupo a Dinamarca (2º), com sete pontos, e a Suíça (4º), com apenas uma unidade somada.

A Espanha volta aos gramados apenas no dia 15 de novembro, em uma nova data Fifa, para fechar a fase de grupo da Liga das Nações. O próximo compromisso é diante da Dinamarca, às 16h45, fora de casa, no Estádio Parken. Já a Sérvia encara, no mesmo dia e horário, a Suíça, no Stadion Letzigrund, em Zurique.