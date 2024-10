Em partida eletrizante com seis gols, Polônia e Croácia empatam pela Liga das Nações

A Polônia chegou aos quatro pontos em quatro jogos no Grupo A da primeira divisão da Liga das Nações, ocupando a terceira posição. Com o empate, a Croácia chegou aos sete pontos com o mesmo número de partidas, estando na vice-liderança da mesma chave, atrás apenas de Portugal.

O próximo jogo da Polônia na competição é fora de casa contra Portugal, no dia 15 de novembro, sexta-feira, às 16h45 (de Brasília). Por sua vez, a Croácia visitará a Escócia no mesmo dia e horário, também pela Liga das Nações.

Os gols do jogo

Com apenas cinco minutos de jogo, a Polônia abriu o placar. O meia Zielinski recebeu na entrada da área, finalizou cruzado de pé esquerdo e marcou para os donos da casa.

Porém, em seis minutos tudo mudou. Aos 19, a Croácia empatou com um golaço de Sosa. Após cobrança de falta de Modric, a zaga polonesa afastou e no rebote, o lateral croata finalizou de primeira e acertou o ângulo do goleiro Bulka.

Quatro minutos depois, os visitantes viraram. Sucic recebeu dentro da área e de canhota bateu cruzado para vencer Bulka. Aos 25, Dawidowicz errou um passe na defesa da Polônia. A bola caiu nos pés de Sucic, que rolou para Martin Baturina marcar o terceiro.