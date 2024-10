Em meio a três torneios, Corinthians inicia sequência que pode definir rumos da temporada

Poucos dias depois, a equipe de Ramón Díaz tem mais uma decisão pela frente. O time mede forças com o Flamengo, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. A partida ocorre no domingo, às 16h, em Itaquera.

No jogo de ida, o Corinthians foi derrotado no Maracanã, por 1 a 0. Precisará agora, portanto, vencer por pelo menos um gol de diferença para levar o embate às penalidades. Já um triunfo por dois ou mais gols de vantagem dará a vaga ao Timão, enquanto uma nova derrota elimina o clube do Parque São Jorge.

E logo depois de saber se disputará ou não a grande final da Copa do Brasil, o Corinthians abre o duelo com o Racing pela semifinal da Sul-Americana. A partida de ida do confronto acontece na quinta-feira que vem, a partir das 21h30, na Neo Química Arena.

O time de Ramón Díaz carrega um trunfo nesta sequência de jogos decisivos. Todas as partidas vão ser disputadas no seu estádio, com apoio da torcida.

A depender do que acontecer neste período, o Corinthians pode sair desta série fora do Z4, classificado à grande final da Copa do Brasil e com vaga encaminhada na decisão da Sul-Americana. Por outro lado, também pode continuar na zona da degola, ser eliminado do torneio nacional e ficar virtualmente eliminado da competição continental.