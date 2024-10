Dorival define Brasil sem surpresas e confirma mudanças para jogo contra o Peru; veja escalações

O Brasil está definido para o duelo desta terça-feira, contra o Peru, válido pela décima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Dorival Júnior não fez surpresas e escalou o time com as três mudanças que ele mesmo já havia confirmado em entrevista coletiva.

As alterações em relação à equipe que ganhou do Chile, na última quinta-feira, são: Vanderson no lugar de Danilo na lateral direita, Bruno Guimarães na vaga de André no meio-campo, e Gerson substituindo Lucas Paquetá, que tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O capitão é o zagueiro Marquinhos.

Portanto, a escalação da Seleção é: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Savinho, Raphinha e Igor Jesus.