De volta aos treinos no Corinthians, Martínez fala sobre jogo contra o Athletico-PR: "Estou à disposição"

Na manhã desta terça-feira, o elenco realizou a penúltima atividade no CT Joaquim Grava antes do duelo contra o Athletico-PR. Se Martínez retorna, por outro lado o grupo ainda não conta com o zagueiro Félix Torres e o atacante Ángel Romero, ambos ainda com suas seleções na data Fifa.

O último treino do Corinthians antes do jogo contra o Athletico-PR será na tarde desta quarta-feira. O duelo decisivo diante do Furacão, pensando na luta contra a zona de rebaixamento, será às 20 horas (de Brasília) de quinta, na Neo Química Arena.

Com a camisa do Corinthians, Martínez possui nove jogos (sete como titular). O atleta chegou na última janela de transferências e vem sendo importante especialmente pela capacidade de marcação, com botes e interceptações precisas.