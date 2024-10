Corinthians x Boca Juniors: veja informações e onde assistir à semifinal da Libertadores feminina

O time feminino do Corinthians tem mais uma decisão pela frente nesta terça-feira. O Timão enfrenta o Boca Juniors a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Conmebol de Luque, no Paraguai, por uma vaga na final da Libertadores.

As Brabas chegam embaladas para o confronto. Único brasileiro restante, o Corinthians está invicto no torneio e vem de uma vitória sobre o Olimpia, por 2 a 0, resultado este que garantiu classificação para as semifinais.