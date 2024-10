Com gol de Zanotti, Corinthians vence Boca Juniors e avança à final da Libertadores feminina

O Corinthians venceu o Boca Juniors por 1 a 0 na tarde desta terça-feira e avançou à final da Copa Libertadores feminina. O triunfo do Timão na semifinal ficou marcado pelo gol da meia-atacante Gabi Zanotti, de voleio. A partida foi disputada no Estádio Conmebol de Luque.

Após um primeiro tempo de poucas emoções, o tento do Timão saiu aos 15 minutos da segunda etapa, com Gabi Zanotti. Jaqueline arrancou pela direita e cruzou para Millene, que tocou de cabeça para a camisa 10 concluir com estilo para o fundo das redes.

Com a vantagem mínima no placar, as Brabas administraram o resultado com a força do sistema defensivo. Essa foi a quarta vitória seguida do Corinthians do técnico Lucas Piccinato na competição.