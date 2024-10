CEO do Corinthians, Fred Luz fala sobre chance do clube virar SAF: "Aqui não tem essa demanda"

Fred Luz, que atua como CEO (Chief Executive Officer ou Diretor Executivo) no Corinthians, falou sobre a chance do clube virar SAF (Sociedade Anônima do Futebol) em um futuro próximo. Segundo o representante da empresa de consultoria Alvarez & Marsal, não houve qualquer demanda do presidente Augusto Melo em relação a essa possibilidade.

"Na verdade, a autoridade é o presidente do clube. Nenhum momento teve demanda do Corinthians em relação à SAF. Não tem demanda. Aqui não tem isso, simples assim. E quer saber? A maioria das grandes associações, como Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo não são SAF e não cogitam isso. Por que o Corinthians cogitaria? O Flamengo foi reorganizado sem fazer SAF. Não acho que a decisão do presidente é equivocada, acho que é correta", comentou Fred Luz em entrevista ao UOL Esporte.

O tema "SAF no Corinthians" ganhou força com o desejo do clube no mês passado de abrir uma ação cautelar com pedido de liminar. O clube estudou a possibilidade de ir à Justiça, com o objetivo de blindar as contas bancárias e ganhar tempo para negociar sua dívida de curto prazo com credores.