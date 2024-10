Brasil enfrenta Uruguai e Panamá no Mangueirinho pelas Eliminatórias da Americup

Nos dias 21 e 24, o Brasil irá encarar Uruguai e Panamá, respectivamente, no Ginásio Mangueirinho, em Belém do Pará, pelas Eliminatórias da Americup 2025. Ambas as partidas podem carimbar a vaga da Seleção no torneio, que será disputado na Nicarágua.

Neste ano, o Mangueirinho, totalmente reformado, recebeu o Pré-Olímpico feminino de basquete, e assim, após mais de duas décadas, o Brasil foi palco de um torneio de nível mundial.