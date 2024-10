Atlético-MG fecha preparação para enfrentar o Fortaleza e tem 12 desfalques para o duelo; confira

Zaracho, que fez atividade em separado com a preparação física, continuou no processo de recuperação de uma lesão no púbis e ainda não está à disposição da comissão técnica de Milito. Por outro lado, o goleiro Everson retorna de suspensão e pode voltar aos gramados.

Desse modo, o Atlético-MG deverá ir a campo com uma escalação modificada, visando o jogo da Copa do Brasil, diante do Vasco, em São Januário, no final de semana. Um provável 11 inicial do clube mineiro tem: Everson; Saravia (Mariano), Bruno Fuchs, Igor Rabello (Mauricio Lemos) e Rômulo; Fausto Vera, Paulo Vitor, Igor Gomes e Palacios; Alisson e Alan Kardec.

Segundo informou o Atlético-MG, o elenco viaja às 18h05 para a capital cearense. O Galo, atualmente na nona colocação com 40 pontos, precisa de um triunfo diante do Leão do Pici para se manter forte em busca de uma vaga na Libertadores da América via Campeonato Brasileiro.