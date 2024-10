Volante do sub-17 do São Paulo projeta semifinal do Paulista contra o Corinthians

Para a fase decisiva do Paulista sub-17, Pedro Bezerra tentará se beneficiar da experiência que vem adquirindo gradativamente ao treinar com os profissionais no CT da Barra Funda. Frequentemente alguns jovens de Cotia são convidados para completar atividades do time principal do São Paulo, e o volante espera que essa bagagem faça a diferença nos confrontos com o Corinthians.

"Creio que estar treinando com o elenco principal com mais frequência só tende a me fazer crescer e amadurecer mais rápido como atleta e pessoa também. É um ritmo diferente, uma experiência diferente. Tento absorver ao máximo o conhecimento ao lado de atletas com muita bagagem para ganhar mais confiança entre eles ao longo do tempo e seguir evoluindo", concluiu.