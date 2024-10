Vitória realizará treino aberto no Barradão na véspera de jogo contra o RB Bragantino

Na próxima sexta-feira, às 9h (de Brasília), o elenco do Vitória realizará um treino aberto para o torcedor no Barradão antes da partida contra o RB Bragantino. O duelo está marcado para o sábado, às 16h, no próprio Barradão, e é válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para conseguir entrar no estádio, o torcedor do Vitória deverá levar um quilo de alimento não perecível. A entrada acontecerá pelo portão C.