Torcida do Vasco esgota ingressos para decisão contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil

Em busca de uma vaga na grande final da Copa do Brasil, o Vasco recebe o Atlético-MG na noite do próximo sábado. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), em São Januário. No duelo de ida, disputado na Arena MRV, o cruzmaltino foi superado por 2 a 1, de virada.

Ao longo da competição, o Vasco eliminou Marcílio Dias (primeira rodada), Água Santa (segunda rodada), Fortaleza (terceira rodada), Atlético-GO (oitavas de final) e Athletico-PR (quartas de final).