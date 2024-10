Sem oito jogadores, Atlético-MG treina visando duelo com o Fortaleza pelo Brasileirão

Antes do confronto com o Fortaleza, o elenco do Atlético-MG realizará um último treinamento na manhã desta terça-feira, às 9h30. A viagem para o Ceará, local da partida, ocorre no começo da noite do mesmo dia, às 18h05.

Atualmente, o Galo ocupa a nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos conquistados. O Fortaleza, por sua vez, está em terceiro, com 55 pontos.