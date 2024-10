Seleção Brasileira recebe visita de quatro pentacampeões em último treino antes do duelo contra o Peru

No momento, o Brasil é o atual quarto colocado das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, com 13 pontos. A Argentina é líder, com 19, seguida por Colômbia, com 16, e Uruguai, com 13. No entanto, a Amarelinha pode terminar essa Data FIFA na vice-liderança das Eliminatórias. Para isso, será preciso vencer o Peru e torcer pelas derrotas do Uruguai para o Equador e da Colômbia para o Chile.

A Seleção Brasileira enfrenta o Peru nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela décima rodada do torneio.