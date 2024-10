Santos tem semana com viagem a Chapecó para consolidar liderança da Série B

O Santos retomou a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro ao bater o Mirassol, no último sábado, por 3 a 2, na Vila Viva Sorte. Agora, o foco do Peixe é se manter no topo da tabela da Segunda Divisão e, para isso, uma vitória diante da Chapecoense, próxima adversária no Santos, é fundamental.

Desse modo, o Peixe tem uma semana importante para a briga pelo título da Série B. Com jogo único, fora de casa, contra a Chapecoense, a equipe comandada por Fábio Carille terá uma rotina intensa de treinamentos.

A preparação, aliás, já se iniciou no domingo. O elenco santista se reapresentou menos de um dia depois do último compromisso e deu o pontapé inicial nos preparativos para enfrentar os catarinenses. Na atividade, os titulares contra o Mirassol fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os reservas e os não utilizados treinaram questões táticas no CT Rei Pelé.