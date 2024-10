Qual reforço do São Paulo contratado no meio do ano merece mais chances no time? Vote

O São Paulo contratou quatro jogadores na janela de transferências do meio do ano para suprir algumas lacunas em seu elenco e dar ao técnico Luis Zubeldía mais possibilidades de armar o time e se manter competitivo em diferentes frentes. Porém, até agora, nenhum dos reforços tricolores conseguiu ganhar espaço na equipe.

Todos os atletas desembarcaram no Morumbis por empréstimo com opção de compra fixada. Ruan Tressoldi chegou como mais uma opção para a zaga. Já os volantes Marcos Antônio e Santiago Longo assinaram com o São Paulo para suprirem a carência de volantes causada pelas lesões de Alisson e Pablo Maia. Já o britânico Jamal Lewis foi a contratação mais exótica feita pelo Tricolor nos últimos tempos e aterrissou no Brasil para reforçar a lateral esquerda, setor mais problemático do clube nessa temporada.

Mas, afinal, quem desses reforços merece mais minutos no time do São Paulo?