Paraguai x Venezuela: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias

Em um confronto direto nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, Paraguai e Venezuela se enfrentam nesta terça-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, pela décima rodada.

A partida será transmitida pelo SporTV (TV fechada).

As duas equipes tentam ingressar no G6. A Venezuela, que vem de um empate por 1 a 1 em casa com a Argentina, tem 11 pontos, um a menos que a Bolívia, que fecha a zona de classificação. O time aparece na sétima posição e hoje estaria na repescagem. Com dez pontos, em oitavo lugar, o Paraguai vem de um empate sem gols com o Equador.