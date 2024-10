Palmeiras terá semana com retorno de convocados e retomada do Brasileirão; veja programação

A Seleção Brasileira enfrenta o Peru, às 21h45, no Mané Garrincha, enquanto o Paraguai duela com a Venezuela, às 20 horas, no Defensores del Chaco, em Assunção. A Colômbia, por fim, enfrenta o Chile, às 17h30, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla.

Por outro lado, o treinador ganhou a baixa do meio-campista Mauricio, que teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito após trauma na atividade de sexta-feira. O atleta já está em tratamento junto com o Núcleo de Saúde e Performance. Mais uma semana livre também pode ajudar o clube a recuperar o atleta para a sequência final do Brasileirão.

Mauricio, então, se junta ao atacante Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e ao lateral esquerdo Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo), que também estão entregues ao DM. O meia Gabriel Menino também será baixa contra o Juventude pois cumprirá suspensão depois de ser expulso após o apito final do último jogo, contra o Red Bull Bragantino.

O Palmeiras é o atual vice-líder, com 57 pontos, três atrás do Botafogo.