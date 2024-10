Palmeiras sub-13 vence Joseense pelas oitavas do Paulista; sub-14 empata

As equipes sub-13 e sub-14 do Palmeiras entraram em campo neste domingo, contra a Joseense, no Estádio João do Pulo, em São José dos Campos, pela ida oitavas de final do Campeonato Paulista. Os mais novos venceram por 3 a 2 - os gols do time alviverde foram marcados por Luis Fhelipe (2) e por Lucas Moraes. Enquanto os mais velhos empataram em 0 a 0.

Por ter uma campanha superior à do adversário, o sub-13 do Palmeiras jogará a partida decisiva em casa. O confronto de volta está marcado para o próximo domingo, às 9h (de Brasília), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos. O Verdão venceu todos os 17 jogos que disputou na competição, marcando 85 gols e sofrendo apenas nove.

O Sub-14 do Alviverde também decidirá o segundo jogo contra o Joseense em casa, no mesmo dia e local, às 10h40. A equipe realizou 17 partidas no Paulista, conquistando 14 vitórias, dois empates e sofrendo uma única derrota, com um total de 85 gols marcados e sete sofridos.