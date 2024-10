Neymar aponta Vinicius Júnior como favorito para a conquista da Bola de Ouro: "Não tem outro"

Na última temporada, Vini levantou novamente o troféu da Champions League pelo Real Madrid, sendo decisivo no mata-mata, inclusive com gol na final. Além disso, foi campeão do Campeonato Espanhol. Ao todo, realizou 46 jogos, marcou 26 gols e deu 12 assistências.

Os principais concorrentes do brasileiro são: o volante Rodri e o meio-campista Jude Bellingham.

O espanhol ganhou novamente o Campeonato Inglês pelo Manchester City e foi campeão da Eurocopa, sendo eleito melhor jogador do torneio. Já o atleta inglês levou seu país à final do torneio continental e foi um dos principais nomes do Real Madrid durante a temporada.