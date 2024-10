Matheus Bidu avalia pausa da data Fifa e vê Corinthians preparado para "final" contra o Athletico-PR

"Foi uma cata Fifa muito importante para nós. Conseguimos retornar aos treinamentos firmes, com trabalhos táticos e físicos. Agora é focar. Quinta-feira temos mais uma final e estamos mais do que preparados. Se Deus quiser, vamos sair vitoriosos da partida", disse o jogador à Corinthians TV.

Matheus Bidu retomou espaço no time a partir da chegada de Ramón Díaz e tem sido peça-chave para o crescimento da equipe na reta final da temporada. Ele soma 21 partidas disputadas em 2024, 13 como titular, além de marcar um gol e dar uma assistência. Agora, pretende ajudar o Corinthians mais uma vez diante do Furacão.

O duelo, válido pela 30ª rodada do Brasileiro, acontecerá às 20h (de Brasília) desta quinta-feira, em Itaquera. Trata-se de uma partida com caráter decisivo na briga contra a degola.

O Timão é o 18º colocado da Série A, com 29 pontos, dois a menos que o Athletico-PR, em 15º lugar. O time paulista, que vem de um frustrante empate com o Internacional, pode escapar do Z4 em caso de vitória.