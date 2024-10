Ituano é superado pelo Brusque e perde chance de sair do Z4 da Série B

Nesta segunda-feira, em confronto válido pela 31ª rodada da Série B, o Ituano visitou o Brusque no Estádio Augusto Bauer, perdeu por 1 a 0 e desperdiçou a oportunidade de sair da zona de rebaixamento. Rodrigo Pollero foi quem balançou as redes para a equipe mandante.

Com o resultado, o Ituano permaneceu com 31 pontos, agora na 19ª colocação da tabela. Caso vencesse, ultrapassaria por critérios de desempate a Chapecoense, primeiro time de fora do Z4, com 34 somados. Já o Brusque alcançou os 33 pontos, na 18ª posição.

O Ituano volta aos gramados no próximo sábado, às 17h (de Brasília), quando recebe o Ceará, no Novelli Júnior. Na sexta-feira, às 21h30, o Brusque recebe o CRB, no Augusto Bauer. Ambos os duelos serão válidos pela 32ª rodada da competição.