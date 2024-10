Ídolos de Flamengo e Vasco relembram jogos históricos contra equipes da NBA

A convite da NBA, Marcelinho Machado e Olivinha, ídolos do Flamengo, e Sandro Varejão e José Vargas, ídolos do Vasco da Gama, se reuniram para relembrar momentos históricos. No último fim de semana, os quatro estiveram na NBA Store Arena, no Rio de Janeiro, para celebrar dois jogos marcantes para o basquete brasileiro.

Em 8 de outubro de 2014, o Flamengo enfrentou o Phoenix Suns no que foi o primeiro jogo de uma equipe brasileira na pré-temporada da NBA no Estados Unidos. 15 anos antes, em 16 de outubro de 1999, o Vasco enfrentou o San Antonio Spurs pela decisão do McDonald's Championship, sendo o primeiro confronto entre um time brasileiro e uma equipe da liga americana. O encontro ainda contou com a presença de 80 jovens e crianças do programa NBA Basketball School.

"Não tenho palavras para agradecer. É muito bom vir aqui hoje, 25 anos depois, para relembrar um momento tão importante para nós, para o nosso clube, para o basquete brasileiro. Rever amigos, encontrar essa garotada, recordar aquele jogo. Tudo isso é muito especial" disse Vargas, emocionado.