Guarani vira sobre o CRB e volta a vencer após jejum de quatro jogos na Série B do Brasileiro

Na noite desta segunda-feira, o Guarani ganhou de virada do CRB, por 2 a 1, pela 31ª rodada da Série B, no Brinco de Ouro. O Bugre findou a série de quatro jogos sem vencer, de três derrotas e um empate.

Ainda na lanterna, a equipe de Campinas está com 28 pontos, seis a menos do que a Chapecoense, primeiro time no Z4. A equipe visitante também está na degola, na 17ª posição, com 33.

Em seu próximo compromisso, o Guarani encara a Ponte Preta, às 18h30 (de Brasília) desse domingo, no Moisés Lucarelli. Já o CRB enfrenta o Brusque, nessa sexta-feira, às 21h30, no Estádio Augusto Bauer.