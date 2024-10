Galoppo explica momento no São Paulo e diz precisar de sequência de jogos

Giuliano Galoppo caiu no ostracismo no São Paulo. De contratação mais cara da história do clube a jogador "dispensável" aos olhos de Luis Zubeldía, o meia argentino ainda busca recuperar espaço no elenco tricolor e viver melhores dias defendendo o clube. Mas, para isso, de acordo com ele, é preciso ter uma sequência de jogos.

"Realmente o ano passado foi afetado por lesão, passei dez meses recuperando, buscando ritmo. Esse ano desde o começo estava 100% recuperado, no Paulista, Supercopa, tive momentos bons entrando, jogando, batendo pênalti. Depois não consegui uma sequência de três, quatro jogos seguidos, que é o que o jogador mais precisa. Voltando de uma lesão assim, tanto tempo parado, o que o jogador precisa é ter ritmo de jogo, não ter dez minutos, cinco minutos, um jogo sim, um jogo não", reclamou Galoppo em entrevista à ESPN.

Galoppo rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo nas quartas de final do Campeonato Paulista de 2023, contra o Água Santa, no Allianz Parque, em março daquele ano. O jogador passou por cirurgia e foi submetido a um longo processo de recuperação até voltar a jogar novamente, em janeiro de 2024.