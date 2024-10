Fifa anuncia que irá alterar regras de transferências após derrota em caso Diarra

FIFA will open a global dialogue on the transfer system, involving key stakeholders, to adapt article 17 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP).

Em 2014, Diarra rescindiu seu contrato com o Lokomotiv Moscou, da Rússia, e o clube exigia 20 milhões de euros como indenização. O Tribunal Arbitral do Esporte reduziu o valor pela metade e o condenou a pagar 10,5 milhões de euros.

Apesar disso, a decisão do tribunal fez com que Diarra ficasse seis meses sem jogar. No atual regulamento da Fifa, a indenização deve ser paga pelo novo clube do atleta. Isso fez com que Charleroi, da Bélgica, não avançasse na contratação do francês. Apenas em 2015, quando o Olympique de Marselha aceitou pagar o valor, que Lassana assinou por um novo time.