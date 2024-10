Escócia x Portugal: confira informações e onde assistir ao confronto pela Liga das Nações

A quarta rodada da fase de grupos da Liga das Nações se encerra nesta terça-feira com duelos importantes pela Liga A. Destaque para Portugal, que pode garantir de forma antecipada a vaga nas quartas de final da competição.

O primeiro passo para isso é vencer a Escócia, pelo Grupo 1, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Hampden Park, em Glasgow. O embate terá transmissão do Disney+ e do Sportv 2.

Os portugueses lideram a chave com nove pontos, três a mais que a segunda colocada, Croácia. Os escoceses seguram a lanterna sem ter pontuado, enquanto que a Polônia aparece com três pontos.