Empresário de Arthur admite saída da Juventus e procura por novo clube para janeiro

Após uma grande temporada na Fiorentina, com mais de 48 jogos disputados, Arthur retornou do empréstimo. Porém, não conseguiu seu espaço no elenco da Juventus. O jogador de 28 anos, revelado no Grêmio, ainda não realizou nenhuma partida em 2024/25.

Uma das alternativas para o brasileiro, o Olympique de Marselha ocupa a terceira colocação do Campeonato Francês, com 14 pontos em sete rodadas.